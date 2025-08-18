СМИ: Российские суда для экспорта зерна будут стоить в четыре раза дороже китайских

Российским аграриям для поставок на экспорт зерна требуется строительство 60 крупнотоннажных судов. Построить их в России силами Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) будет в четыре раза дороже, чем заказать у Китая.

Поэтому сейчас власти, аграрии и лизинговые компании рассматривают возможность покупки десяти первых судов в КНР, производство остальных может быть локализовано в России при определенных обстоятельствах, но вообще эксперты не видят перспективы конкуренции на этом рынке с китайцами, они предлагают российским судостроителям просто сосредоточиться на других видах транспорта, например, плавучих АЭС, пишет "Коммерсант".

По данным издания, стоимость строительства необходимых для экспорта судов в России составит 12,5-16,5 млрд руб. за штуку. Тогда как Китай предлагает аналогичные суда по 3,5-4,2 млрд руб. И такие расценки ОСК готова предоставить при условии "модернизации ряда верфей, а также предоставления дополнительных мер господдержки".

В середине августа 2025 года стало известно, что Объединенная судостроительная корпорация сократит 70% сотрудников Хабаровского судостроительного завода. Это произойдет к 31 октября текущего года. Соответствующий приказ был подписан 10 июля гендиректором предприятия Михаилом Боровским. Решение о сокращении штата принято из-за отсутствия объемов производства, а также на основании обязательных указаний генерального директора ОСК.

В начале года глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ проработать вопрос строительства новых верфей в стране. По его словам, необходимо поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом.

Напомним, ОСК находится в доверительном управлении ВТБ.