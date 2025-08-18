18 Августа 2025
в россии
Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Не могу дождаться, когда выйду на лед": новичок "Автомобилиста" Рид Буше о домашней арене

Новичок екатеринбургского "Автомобилиста" Рид Буше поделился своими впечатлениями от города и домашней арены уральского клуба.

Как рассказал американский форвард в интервью пресс-службе хоккейного клуба, все игроки и персонал команды были к нему очень доброжелательны.

"Я в последние дни был немного занят, поэтому не мог в полной мере посмотреть все достопримечательности. Но то, что я успел увидеть, мне очень понравилось. Потрясающий город", - отметил Буше.

Также хоккеист признался, что он пока не играл на новенькой "УГМК-Арене".

"Мне очень понравилось, было очень интересно ходить по новому зданию, осмотреть раздевалку. Здесь все очень удобно сделано. Не могу дождаться момента, когда удастся наконец-то выйти из раздевалки на большой лед", - добавил игрок.

Напомним, обладатель Кубка Гагарина Рид Буше перебрался в "Автомобилист" в начале июня. Соглашение с американским форвардом рассчитано на один сезон.

Теги: Буше, УГМК-Арена, Автомобилист


