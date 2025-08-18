"Россети Урал" выявили более 170 тысяч точек незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи

В первом полугодии 2025 года энергетики "Россети Урал" выявили более 170 тысяч точек незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Лидером по незаконному размещению сетей провайдеров стал Южный Урал - там обнаружено больше 65 тысяч таких случаев.

"Россети Урал" ведут кампанию по легализации размещения сетевого оборудования на своих опорах - заключают соответствующие договоры, активно сотрудничают с более чем 200 операторами связи. Компания может предложить для размещения ВОЛС более 140 тысяч километров воздушных линий и порядка двух миллионов опор, находящихся в собственности компании "Россети Урал" и ее екатеринбургского подразделения. За 6 месяцев 2025 года специалисты компании легализовали размещение порядка 75 тысяч точек подвесов ВОЛС.

Однако не все провайдеры соглашаются на условия энергетиков, поэтому более 10 тысяч точек подвесов пришлось демонтировать. До конца года энергетики намерены легализовать либо демонтировать все незаконные подвесы линий связи.

"Россети Урал" напомнили, что монтаж оборудования сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства строго регламентируется законодательством Российской Федерации и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Самовольно размещенное оборудование связи негативно отражается на надежности и безопасности электроснабжения, затрудняет ремонтно-эксплуатационное обслуживание электросетевых объектов, а также может стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования. Известны случаи, когда установщики телекоммуникационного оборудования, не имеющие необходимого допуска от электросетевой компании, получают серьезные электротравмы, в том числе не совместимые с жизнью.