Антон Алиханов, посетив челябинские предприятия, оценил огромный промышленный потенциал региона

Министр Антон Алиханов накануне в ходе рабочего визита в Челябинск посетил с губернатором Алексеем Текслером сразу несколько ведущих промышленных предприятий Южного Урала.

В ходе визита в рамках встречи с предпринимателями региона, глава Минпромторга РФ высоко оценил промышленный потенциал Южного Урала.

«Промышленный потенциал у региона огромный, и база огромная. Продолжается инвестиционный цикл, в прошлом году регион поставил новые рекорды. Федеральный Фонд развития промышленности активно здесь работает. Мы активно вкладываемся и видим результаты», — сказал Антон Алиханов.

Первым из челябинских предприятий, которые посетили Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер, стал ООО «Завод Роботов», где продукцию - промышленные роботы RusRobot – производят как раз с применением мер поддержки, реализуемых Минпромторгом РФ и ФРП.

Идет серийное производство 6-осевых промышленных роботов RusRobot грузоподъемностью 60 и 120 кг, а также консольно-портального робота грузоподъемностью 45 кг.

Алексей Текслер выразил благодарность за поддержку Министерства промышленности и торговли.

«Мы делаем большой упор на роботизацию. В целом ставим перед собой задачу увеличивать количество роботов для достижения соответствующих национальных целей, поставленных Президентом страны. В Челябинской области создана Особая экономическая зона, где разместят современные роботизированные предприятия по производству газобаллонного оборудования, прицепной техники. Также планируем построить завод по производству осей, осевых агрегатов и ходовых систем для гусеничной техники. Уже сейчас у нас выстроена комплексная система от образования до производства роботов и развития предприятий, которые занимаются интеграцией роботов», - подчеркнул губернатор.

В планах «Завода роботов» - строительство новых мощностей (в том числе, на территории ОЭЗ в Челябинске и в других регионах страны) и расширение модельного ряда.

«Будем выпускать самых маленьких роботов до 60 кг. Также планируем открыть завод газового оборудования и завод прицепов», - рассказал главе Минпромторга и губернатору Андрей Гартунг, гендиректор предприятия.

На Челябинском заводе городского электротранспорта (ЧКПЗ) компании «Синара – Городские Машины» (входит в Холдинг «Синара – Транспортные Машины») Антон Алиханов и Алексей Текслер ознакомились с проектами развития предприятия, объем инвестиций в которые составил порядка 400 млн рублей.

В этом году был освоен выпуск инновационных отечественных электробусов, первые из них уже проходят тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге и Магнитогорске.

Исполнительный директор холдинга СТМ Виталий Вотолевский проинформировал о реализации совместно с правительством региона проекта по модернизации транспортной инфраструктуры в Челябинске.

«В рамках масштабного проекта по модернизации транспортной инфраструктуры в прошлом году в Челябинске запущено новое троллейбусное депо, в этом году завершается строительство второго. Менеджмент предприятия постоянно находится в поиске вариантов улучшения технологических процессов через приобретение нового оборудования, освоение передовых технологий. В этом году был освоен выпуск инновационных отечественных электробусов, первые из них уже проходят тестовую эксплуатацию в Санкт-Петербурге и Магнитогорске», – отметил Виталий Вотолевский.

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в цехе «Высота 239», где реализованы передовые подходы в технологии, организации производства и культуры труда, гостям рассказали об этапах производства труб большого диаметра, используемых при строительстве магистральных трубопроводов, спортобъектов и берегозащитных укреплений.

На предприятии ТМК Стальные Технологии продемонстрировали процесс создания специализированной продукции для металлургической отрасли, выпуск штампосварных деталей, предназначенных для поворота, герметизации магистральных трубопроводов и перехода с одного диаметра на другой.

Также глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывали на производственных площадках промышленной группы «КОНАР».

«КОНАР» производит насосные агрегаты, трубопроводную арматуру и другое оборудование для больших федеральных проектов. В последние 8 лет в компании активно развивается направление судостроения. Предприятие имеет крупнейший парк современного станочного оборудования по механической обработке.

Генеральный директор Промышленной группы «КОНАР» Валерий Бондаренко сообщил, что в числе ведущих групп предприятия: сталелитейный завод «БВК»,механосборочный цех, АО «Транснефть Нефтяные Насосы», совместное предприятие с ПАО «Транснефть», научно-технический центр.

На тракторном заводе – УРАЛТРАК (в составе Концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех) гендиректор УВЗ Александр Потапов ознакомил главу Минпромторга и губернатора с работой моторного производства, рассказал о ходе техперевооружения. Серийные и перспективные моторы предприятия используют, в том числе, в кооперации с другими предприятиями УВЗ для выпуска продукции по заказам Минобороны РФ.

На НПО «Электромашина» (в составе УВЗ ГК Ростех) Антон Алиханов и Алексей Текслер ознакомились с работой оборудования, приобретенного при поддержке Минпромторга России в рамках программы технического перевооружения.

Здесь в литейном цехе за прошедший год введено более 10 единиц оборудования. Внедрено 4 роботизированных комплекса литья, обновлено иное оборудование. В цехе гибкого автоматизированного производства введено в эксплуатацию около 20 единиц оборудования.

На «ЧТЗ» Антон Алиханов и Алексей Текслер осмотрели дорожно-строительную технику, выпускаемую предприятием.

На ООО «ДСТ-Урал» - одном из крупнейших российских производителей специальной техники Антон Алиханов и Алексей Текслер ознакомились с современными роботизированными комплексами, внедренными на предприятии в новом механообрабатывающем цехе, осмотрели образцы техники, включая тяжелые карьерные бульдозеры и самый мощный отечественный бульдозер.

Напомним, «ДСТ-Урал», основанное в 1999 году, прошло путь от создания собственной модели бульдозера до производства тяжелых карьерных машин массой до 40 тонн и самого мощного отечественного бульдозера массой 55 тонн. В планах «ДСТ-Урал» на 2025 год – выпуск более 800 единиц техники различных классов.

Еще одно челябинское предприятие, которое посетили глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер, «НПП «Учтех-Профи». Основано в 2007 году.

В номенклатуру выпускаемой продукции входят учебное оборудование, тренажеры, учебные станки, виртуальные стенды, наглядные пособия. Сейчас здесь разрабатывают систему управления для 6-осевого вертикально-сочленного манипулятора, что открывает новые возможности для обучения студентов в области робототехники и автоматизации.

Также Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетили площадку с продукцией «Айрон Кинг», производственные мощности компании расположены в Верхнеуральске.

На площадке, установленной в рамках проекта «Вызов» программы ДоброFON, представлен модельный ряд уличных тренажеров. В 2023 году при поддержке Минпромторга компания запустила производство инклюзивной линейки спортивных тренажеров KINEO, которые уже установлены в реабилитационных центрах по всей стране.

Алексей Текслер уточнил, что производство адаптивных спорттренажеров крайне актуально сейчас и проинформировал министра о начале строительства в Челябинске центра адаптивных видов спорта: «Вообще все новые спортивные объекты, которые мы открываем, уже имеют современную, доступную среду. А объекты, построенные ранее и не имеющие доступной среды, будут перепрофилированы, чтобы каждый из них отвечал задачам адаптивных видов спорта. Поэтому оборудование, которое мы здесь видим, точно востребовано».

В ходе личной рабочей встречи глава Минпромторга России Антон Алиханов поблагодарил главу региона за насыщенную программу визита и отметил стратегическую важность Челябинской области для экономики страны.

«Конечно, это опорный регион для всей нашей страны со времён Великой Отечественной войны, переноса сюда большого количества производственных мощностей. А сейчас мы в новом этапе индустриализации, который связан с металлургией, с машиностроением, с нуждами оборонно-промышленного комплекса, диверсификацией», - сказал Антон Алиханов.

Алексей Текслер сообщил Антону Алиханову о положительной динамике роста ВРП за последние 5 лет, отметил высокие позиции региона в национальном рейтинге инвестклимата, сообщил о стабильном росте заработной платы.

«У нас в прошлом году был рекорд по инвестициям, порядка 550 млрд рублей. В этом году ряд наших крупных предприятий продолжают стройки, инвестиционная активность продолжается, хотя чуть ниже, чем в прошлом году, но все задачи, которые сегодня стоят по проектам, решаются», - добавил Алексей Текслер.

Глава региона сообщил, что в реализации нацпроекта «Производительность труда» приняло участие 171 промышленное предприятие, также с 2020 года Челябинская область реализует региональную программу «Адресная поддержка повышения производительности труда».

Серьёзное внимание в регионе, как сказал губернатор, уделяется работе с федеральным Фондом развития промышленности. За последние годы поддержка оказана почти на 50 млрд рублей. Также в 2 раза увеличена капитализация регионального ФРП. Идет развитие промышленных кластеров, индустриальных парков и создание новых предприятий, в числе которых завод тяжелого машиностроения и завод прокатных валков на ММК. Продолжается работа в рамках программы «Профессионалитет», в том числе, создается сеть инженерных классов.

Предметный разговор о развитии промышленности Южного Урала был продолжен в ходе встречи Министра промышленности и торговли и губернатора с представителями бизнеса Челябинской области.

Антон Алиханов отметил положительную динамику роста промпроизводства в Челябинской области в последние годы.

«Сегодня мы с губернатором были на нескольких предприятиях, работающих в контуре оборонно-промышленного комплекса. По поручению Президента страны уже не первый год реализуется большая программа по обновлению и строительству новых цехов, станочного оборудования таких производств. Очень важно, что эти предприятия занимаются производством и гражданской продукции», - сказал министр.

Алексей Текслер выразил признательность Министерству за постоянное внимание региону.

«Мы делаем всё для того, чтобы задачи текущего времени, которые стоят перед страной, решать – это и вопросы технологического лидерства, и вопросы, связанные с задачами специальной военной операции, выполнение гособоронзаказа, у нас значительное количество предприятий работают в этой сфере. Ну и кроме наших базовых отраслей – высокотехнологичных, инновационных – мы, конечно, смотрим в будущее. Вносим значительный вклад в развитие нашей страны, в вопросы, связанные с технологическим лидерством, и уверен, что так дальше мы с вами и продолжим работать», - заверил Алексей Текслер.