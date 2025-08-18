Югра и Ямал вошли в топ-3 регионов по уровню зарплат

Составлен рейтинг регионов России по доле работающих с высокой зарплатой. В его начале оказались два региона УрФО.

Ямал занял первую строчку рейтинга с долей работников с зарплатой выше среднего по стране в 66,5% (выше двух средних по стране зарплат получают 22,5% работающих). Третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ, в котором доля таких работников составила 52,7% (больше двух средних зарплат получают 11,6% работающих).

Тюменская область оказалась на 11 месте рейтинга. Там зарплату выше среднего по стране получают 38,5% работников, выше двух средних – 9,5%, сообщает РИА Новости.