Организатору БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге дали 200 часов обязательных работ

Организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге Станислава Словиковского признали виновным в оскорблении чувств верующих после публикации откровенных фотографий с христианской атрибутикой. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что в закрытом Telegram-канале Словиковского было опубликовано два откровенных фото с девушками: на одной из девушек был терновый венок, а вторая стояла на фоне железной арматуры в виде креста. После этого Словиковскому предъявили обвинение по ч.1. ст. 148 УК РФ, однако Словиковский заявил, что не собирался оскорблять чьи-то чувства, так как сам является христианином и даже коллекционирует библии.

Несмотря на это, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.