Макрон: Украина может пойти на признание некоторых территорий фактически утраченными

Украина может признать фактически утраченными территории в рамках мирного соглашения или перемирия, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Киев не будет признавать, что эти территории находятся под чужой юрисдикцией, но признает, что потеряла их военным путем, передает РБК.

По словам Макрона, международное право допускает такое признание, но это будет "очень большой уступкой", и потребует гарантий защищенности всей остальной территории, оставшейся под контролем Киева.

Ранее западные СМИ опубликовали предположительный список условий Кремля, озвученный во время саммита на Аляске: вывод ВСУ с территории ДНР и ЛНР в обмен на заморозку существующей линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, а также вывод ВС РФ с территории Сумской и Харьковской областей.