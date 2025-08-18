Зеленский призвал к переговорам на основе текущей линии фронта

Зеленский снова заявил о согласии к переговорам, отталкиваясь от текущей линии фронта. То есть отверг отказ от территориальных претензий к России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что местная конституция делает невозможным отказ от территории или "торговлю землей". А Россия до сих пор так и не освободила весь Донбасс, от которого он отказываться не намерен. А вот "там, где сейчас проходит линия фронта", - это наилучший старт для переговоров. И европейцы это поддерживают.

При этом Зеленский делает противоречивые заявления. Так, он готов обсуждать территориальный вопрос, но на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

По данным СМИ, Путин будто бы предложил Трампу заморозить линию фронта в других регионах, но Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР и ЛНР. Об этом Трамп сказал Зеленскому в телефонном разговоре после саммита на Аляске. Сам Трамп якобы не против. Но Зеленский накануне отверг план, с которым как будто согласен Трамп. Он требует сначала прекратить огонь, а уже потом говорить о соглашении. Сегодня Зеленский должен встретится с Трампом в Вашингтоне, куда прилетят и европейские лидеры.

Вчера Трамп написал, что "Украина должна быть готова уступить России часть территории, иначе, чем дольше будет продолжаться война, тем больше земли они будут терять". Сообщается, что Трамп отказался от общей встречи и примет Зеленского наедине.

Обозреватель Юрий Подоляка уверен, что Зеленский откажет Трампу и выберет продолжение боевых действий. Это позволит президенту США "умыть руки". И следующие условия России будут более жесткими. Но, "судя по заявлениям просроченного наркомана, ему все равно".