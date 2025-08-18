Ремонт европейских машин за год подорожал на 25-35%

В России средняя стоимость ремонта европейских автомобилей за год выросла на 25–35%.

Как считают во Всероссийском союзе страховщиков, это связано с заметным подорожанием работ по восстановлению машин. Также сказывается рост цен на запчасти.

Так, стоимость комплектующих для Renault выросла на 33%, для Volkswagen — на 72%, а в премиальных сегментах — для Audi и Porsche — почти вдвое.

Причины заключаются в сохраняющихся сложностях с поставками запчастей и в инфляции. Аналитики прогнозируют дальнейший рост на 5–10% к концу 2025 года, сообщают "Известия".