Таксопарки готовят распродажу своих иномарок

В России компании такси готовятся к массовой продаже подержанных иностранных машин.

Их доля в парках таксомоторных перевозчиков превышает 80%. Как ожидается, все это количество будет продаваться, начиная с марта 2026 года. Со следующего года бизнес будет обязан закупать только отечественные автомобили, и не сможет сдать в аренду и перерегистрировать старые иномарки.

Несмотря на большие скидки, машины такси существенно отличаются от автомобилей, бывших во владении у частного лица, — из-за большего пробега и не всегда качественного ремонта, сообщают "Известия".

Напомним, до конца текущего года с рынка могут уйти до 20% таксопарков. До конца 2026 года возможно сокращение количества перевозчиков еще на 10%. Это может привести к дефициту такси и росту цен на перевозки.