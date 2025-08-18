Госдеп США отверг данные о поддержке Трампом идеи вывода ВСУ со всей территории Донбасса

Глава Госдепа США Марко Рубио отверг сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает идею установления Москвой полного контроля над Донбассом.

Он заявил Fox News, что решение по этому поводу должна принять Украина. "Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чем говорят", — указал дипломат. По его словам, Трамп считает, что вопросы, касающиеся территорий, должен решать президент Украины Владимир Зеленский. Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что каждая из сторон конфликта должна пойти на какие-то уступки.

"Если одна из сторон получает все, что хочет, это называется капитуляцией", — подчеркнул Рубио.

Напомним, Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом.