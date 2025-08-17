Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным и Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"Территориальный вопрос настолько важный, что он должен обсуждаться только лидерами Украины и РФ во время трехсторонней встречи Украины, США, России", - цитирует его РИА Новости.

Тем временем, Трамп в своей соцсети Truth Social перепостил публикацию о том, что Украина должна быть готова к потере части территории в пользу России, иначе столкнется с еще большими потерями.

Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин якобы предложил заморозить линию фронта в других местах в рамках сделки, если Украина полностью выведет свои войска из Донецкой и Луганской областей на востоке страны. Об этом Трамп заявил Зеленскому в телефонном разговоре после саммита на Аляске.

Ранее газета The New York Times раскрыла позицию Трампа, сформировавшуюся после встречи на Аляске - президент США поддерживает план передачи Донбасса России в обмен на мир в Украине.

Напомним, что после напряженного телефонного разговора, в котором участвовали и руководители европейских государств, Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, поездка запланирована на понедельник.