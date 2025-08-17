В Госдуме призвали запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что мигранты должны приезжать в Россию на заработки без семей.

"Они должны работать в нашей стране вахтовым методом: приехал по приглашению работодателя в конкретное место на конкретное время, отработал и уехал", - сказал Миронов РИА Новости.

Парламентий считает, что эта мера позволит снизить нагрузку на школы и детские сады.

В прошлом году сообщалось, что в Госдуме готовят инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, "есть понимание, что большинство депутатов точно поддержат" инициативу.

Кроме того, группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение проект закона, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства РФ право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, пребывающих только на основании трудового договора или патента, при этом не имеющих иных законных оснований на проживание в стране. Исключения составят члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.