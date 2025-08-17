Слёт казачьей молодёжи Астраханской области прошел в молодежном центре "Коса"

"Второй год подряд проводим региональный Слет казачьей молодежи, который объединяет активных и инициативных астраханцев, готовых сохранять традиционные ценности и развивать казачье сообщество", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Слет казачьей молодежи региона прошел на базе Молодёжного центра "Коса". Мероприятие, направленное на сохранение традиций, развитие казачьего движения и патриотическое воспитание подрастающего поколения, объединило более 100 молодых представителей казачества со всего региона.

Образовательная программа слёта была насыщенной и практико-ориентированной. Работа велась по трём ключевым направлениям: медиа-казачество, грантовая мастерская и творческая мастерская. Участники слёта получили не только ценные теоретические знания от экспертов, но и отработали практические навыки, необходимые для активной общественной деятельности, сохранения культурного наследия и дальнейшего развития казачьего движения в Астраханской области.

Организаторами выступили агентство по делам молодёжи Астраханской области, центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной службе и Астраханское окружное казачье общество войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».