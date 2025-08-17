СМИ: Путин потребовал гарантий восстановления статуса русского языка на Украине

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом поднимал вопрос о русском языке на Украине, пишет New York Times.

Издание ссылается на европейских чиновников. Утверждается, что Путин на саммите на Аляске потребовал гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а православным церквям будет обеспечена безопасность.

15 августа состоялись переговоры глав США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Сделка не была совершена, однако обе считают, что переговоры прошли в конструктивном ключе и удовлетворены результатами.

Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Путин якобы предложил заморозить линию фронта в других местах в рамках сделки, если Украина полностью выведет свои войска из Донецкой и Луганской областей на востоке страны. Об этом Трамп заявил Зеленскому в телефонном разговоре после саммита на Аляске.