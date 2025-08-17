Реконструкция важного участка сетей канализации завершена в Астрахани

В рамках реализации программы специальных казначейских кредитов в Астрахани успешно завершены работы по реконструкции участка самотечной канализационной сети. Объект расположен от перекрестка улиц Ахшарумова и Бэра до канализационной насосной станции.

"На улице Бэра заменили критически важный отрезок сетей протяженностью почти 200 метров, который отводит основную часть стоков с десятков близлежащих улиц на насосную станцию. Линия была сильно изношена, что приводило к многочисленным авариям, подпорам и разливам сточных вод", - пояснил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

При реконструкции применялись современные методы, включая горизонтально направленное бурение и открытый способ прокладки трубопровода. Основные строительно-монтажные работы на канализационной сети полностью завершены. Она введена в эксплуатацию, успешно прошла необходимые гидравлические испытания и функционирует в штатном режиме без подпоров.

«Завершение этого объекта – важный этап в модернизации коммунальной инфраструктуры Астрахани. Работы позволили устранить изношенный участок сети, повысить надежность системы водоотведения и улучшить условия жизни для 15 тысяч жителей», — отметил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов.

В настоящее время ведутся завершающие мероприятия: засыпка траншей на территории КНС, восстановление дорожного покрытия. Подрядчик планирует завершить все работы по благоустройству до конца августа. Параллельно идет активная ликвидация временных обходных линий и демонтаж временных насосных станций, обеспечивавших работу системы во время реконструкции.

Всего в рамках специальных казначейских кредитов в Астраханской области в 2024 году было выделено 1,16 млрд рублей. Регион стал одним из первых в стране, где эта федеральная программа реализована в полном объеме. Всего за время ее действия на территории области было реализовано 17 проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.