В Белгороде из-за угрозы атак БПЛА закрыли крупные ТЦ и рынки

Крупные торговые центры и рынки в Белгороде 17 августа приостановили работу из-за угрозы атак беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По этой же причине закрыты аттракционы в парках.

Глава региона также добавил, что с понедельника бюджетные учреждения, подведомственные правительству области, будут работать "максимально в дистанционном режиме".

14 августа Гладков сообщил о решениях оперштаба региона: в Белгороде по меньшей мере до субботы не будут работать торговые и развлекательные центры, все массовые мероприятия отменяются, а госслужащих переведут на дистанционный режим. Такое решение было принято после массированной атаки беспилотников на город. Граждан попросили без лишней необходимости не покидать дома и при сигнале тревоги спускаться в подвалы. В четверг центр Белгорода оцепили военные, юыли слышны автоматные очереди и звуки взрывов, а над городом замечены дроны в большом количестве.