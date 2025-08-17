В Воронеже после атаки БПЛА повреждены жилой дом и 10 автомобилей

В Воронеже из-за падения обломков БПЛА повреждено остекление одной квартиры, технического этажа в одном из домов и 10 автомобилей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Воронежа Сергей Петрин.

По его словам, тепловой контур квартиры и данного помещения специалисты закроют сегодня, а собственники автомобилей получат компенсацию.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Воронежской областью.

На станции Лиски в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА задерживаются 14 поездов, сообщила ФПК. Время задержки составляет до 2,5 часов.

Губернатор региона Александр Гусев заявлял, что обломки БПЛА повредили ЛЭП на железнодорожной станции под Воронежем. По предварительным данным, в результате атаки ранен монтер пути железнодорожной станции, он госпитализирован.