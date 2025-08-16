Обед "в честь Его Превосходительства Владимира Путина". В отеле на Аляске нашли документы, якобы забытые сотрудниками Госдепа

В отеле в Анкоридже постояльцы нашли документы, якобы забытые сотрудниками Госдепартамента в принтере.

National Public Radio, на которое ссылаются российские СМИ, сообщило, что в общедоступном принтере нашлись бумаги с расписанием встреч, номеров телефонов нескольких американских госслужащих и с пометками про произношение фамилий членов российской делегации обнаружили постояльцы гостиницы в общедоступном принтере.

"Также сообщалось, что Дональд Трамп намеревался вручить Владимиру Путину церемониальный подарок. "Президент Соединенных Штатов — президенту Владимиру Путину", — говорится в документе, — "Настольная статуя американского белоголового орлана"", — пишет Коммерсант.

Кроме того, в документах присутствует рассадка на планировавшийся обед "в честь Его Превосходительства Владимира Путина".