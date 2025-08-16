Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки

Глава Украины не считает возможными территориальные уступки ради завершения кризиса. Об этом Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу, пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского длился более полутора часов, сообщает агентство. Источник сообщил, что Трамп сказал Зеленскому, что Путин предложил заморозить линию фронта в других местах в рамках сделки, если Украина полностью выведет свои войска из Донецкой и Луганской областей на востоке страны. Зеленский ответил, что это невозможно.

Трамп и посланник США Стивен Уиткофф сообщили украинскому лидеру, что, по словам Путина, до этого момента не может быть никакого прекращения огня.

Газета The New York Times раскрыла позицию Трампа, сформировавшуюся после встречи на Аляске - президент США поддерживает план передачи Донбасса России в обмен на мир в Украине.

Напомним, что после напряженного телефонного разговора, в котором участвовали и руководители европейских государств, Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, поездка запланирована на понедельник.

Сегодня состоялись переговоры глав США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Сделка не была совершена, однако обе считают, что переговоры прошли в конструктивном ключе и удовлетворены результатами.