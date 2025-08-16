Авиашоу, танцы и резиденты Comedy Club: в Екатеринбурге стартовал фестиваль "Энергия РМК"

Сегодня Екатеринбург празднует свое 302-летие и в этот день в уральской столице проходит спортивный фестиваль "Энергия РМК". Организаторы фестиваля обещают горожанам более десятка площадок и незабываемую шоу-программу.

Открытие не испортил даже ливень. Парад с юными спортсменами прошел вдоль нового спортивного квартала Архангела Михаила, который станет уникальным местом с профессиональной базой для занятий спортом, активного и здорового образа жизни, отдыха и досуга всей семьи.

На фестиваль "Энергия РМК" приехали полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога, первый зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Якушев, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и основатель РМК Игорь Алтушкин. Все вместе они перерезали ленту, ознаменовав открытие фестиваля и прошли с колонной вдоль всей улицы Архангела Михаила.

На открытии выступила легендарная пилотажная группа "Русь". Летчики-асы продемонстрировали фигуры высшего пилотажа на максимально низкой высоте: ромб с дымами в цвет триколора, фигуры 'Вязь", "Фонтан", петли Нестерова, "Сердце с пробиванием стрелой".

На сцене гостей встретила сборная из лучших команд-танцоров, которая исполнила фееричное шоу, зажигая энергией толпу. После этого приветственное слово взяли приглашенные гости. Все они поблагодарили основателя компании Игоря Алтушкина и поздравили уральскую столицу с Днем города.

Денис Паслер поздравил город, отметив важность его промышленных предприятий и предприятий оборонной промышленности, которые сегодня выполняют все поставленные президентом задачи. Он также отметил, что именно в столице Урала есть все возможности для самореализации подрастающего поколения, а Екатеринбург и Свердловская область остаются оплотом надежности государства.

К словам врио губернатора присоединился и полпред УрФО Артем Жога.

"Как говорил наш президент, самая главная ценность страны - это наши люди. В Екатеринбурге собрались те люди, которые вносят свой вклад в развитие нашего города. Помимо Дня города, мы празднуем открытие фестиваля "Энергия РМК" и открытие квартала "Архангел Михаил". Здесь каждый желающий может заняться тем видом спорта, который ему по душе, развить свои лидерские качества и проявить свой характер. Спасибо огромное за это! Проходя по кварталу, я видел столько счастливых лиц нашего подрастающего поколения, ведь это все для них. Счастья, здоровья, благополучия и процветания нашему городу и каждому жителю нашей страны. И, конечно же, скорейшей Победы и мирного неба над головой. С праздником!" - поздравил горожан Артем Жога.

Приехал на фестиваль и российский журналист Владимир Соловьев, который лестно отозвался о Екатеринбурге, назвав его спортивной столицей России.

Во время открытия были награждены прославленные спортсмены за самые яркие и выдающиеся победы, а также за вклад в развитие спорта Екатеринбурга и Свердловской области.

В финале на площадку перед сценой спустились парашютисты с флагами "Фестиваль "Энергия РМК", "Спортивный квартал "Архангел Михаил", "Академия спорта РМК", "Русская медная компания" и "С Днем города".

На открытие приехали и резиденты Сomedy Сlub, среди которых были Александр Ревва, Тимур Батрутдинов и Михаил Галустян.

"Екатеринбург мой любимый город после Сочи, поэтому я передаю от всех кавказских горцев всем уральским горцам привет, поздравляю с Днем города. Все здесь очень масштабно, особенно авиашоу, парашютисты, пусть это станет хорошей традицией. Но не надо забывать, что самое главное достоинство Екатеринбурга – его жители, уральский юмор – это вообще отдельная история", – сказал Михаил Галустян корреспонденту Накануне.RU.

Фестиваль продлится два дня. 16 и 17 августа гостей ждут экстремальный спорт, единоборства, игры по баскетболом, мотошоу с Алексеем Колесниковым, выставка техники и ралли "Дакар".