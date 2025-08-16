Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

Глава Украины отправится в США в понедельник. Об этом сообщает Коммерсант.

По данным газеты, президент США Дональд Трамп по итогам саммита на Аляске позвонил Владимиру Зеленскому и пригласил его в Вашингтон.

В телефонной беседе также участвовали глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Важно, чтобы европейцы были задействованы на всех этапах — для гарантий безопасности наравне с Америкой. Мы обсудили важный сигнал от американской стороны об их участии в обеспечении безопасности Украины", — заявил Зеленский, добавив, что продолжает обсуждать "наши позиции с партнерами".

Он подчеркнул, что готов к трехсторонней встрече с президентами США и РФ.

Напомним, сегодня состоялись переговоры глав США и России, посвященные урегулированию украинского конфликта. Сделка не была совершена, однако обе считают, что переговоры прошли в конструктивном ключе и удовлетворены результатами.