"Привет уральским горцам!" Михаил Галустян приехал на фестиваль "Энергия РМК"

Фестиваль "Энергия РМК" посетили известные комики и артисты, среди которых оказался и Михаил Галустян.

Шоумен заявил корреспонденту Накануне.RU, что фестиваль поражает масштабом, а также поздравил Екатеринбург с Днем города.

"Это мой любимый город после Сочи, поэтому я передаю от всех кавказских горцев всем уральским горцам привет, поздравляю Екатеринбург с Днем города. Все очень масштабно [на фестивале "Энергия РМК"], особенно авиашоу, парашютисты, пусть это станет хорошей традицией. Но не надо забывать, что самое главное достоинство Екатеринбурга – его жители, уральский юмор – это вообще отдельная история", – сказал Михаил Галустян.

Фестиваль "Энергия РМК" проходит в Екатеринбурге в рамках празднования 302-летия города. В программе фестиваля: спортивные соревнования, авиа- и мотошоу, дрифт и мастер-классы. На концертной площадке 16 августа выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Вход свободный.