Владимир Соловьев назвал Екатеринбург спортивной столицей России

Телеведущий Владимир Соловьев приехал на фестиваль "Энергия РМК", который состоится в рамках празднования 302-летия Екатеринбурга. Он рассказал, как проходит его день в городе, и назвал Екатеринбург спортивной столицей страны.

"По всему городу пройти времени не было, с утра я бегал вокруг пруда, и сейчас нахожусь на улице Архангела Михаила [здесь расположен одноименный спортивный квартал РМК]. И был на полигоне [военный полигон "Свердловский"]. Впечатления от города фантастические. Ясно, что сейчас Екатеринбург – спортивная столица России", – сказал Владимир Соловьев корреспонденту Накануне.RU.

Фестиваль "Энергия РМК" пройдет 16-17 августа. В его программе: спортивные соревнования, авиа- и мотошоу, дрифт и мастер-классы. На концертной площадке 16 августа выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers, Jakone и Kiliana. Вход свободный.