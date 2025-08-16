Зарождение новых традиций: День города начался с молитвы в центре Екатеринбурга

Сегодня Екатеринбург отмечает свой 302-й день рождения, и начинается он с божественной литургии и благодарственного молебена в храме-часовне святой великомученицы Екатерины. Ранним утром в историческом центре столицы Урала митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вознес молитву, тем самым зародив новую традицию в Екатеринбурге - каждый День города начинать с обращения к Богу.

Богослужение началось в 8:00 и продлилась почти 1,5 часа. Место было выбрано неслучайно, ведь именно эта часовня стала первым православным храмом города.

Ранее члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского народного собора (ВРНС) отмечали, что любое торжество наши предки начинали с молитвы, и именно так сейчас делают в городах и весях, где возрождаются русские традиции. Они же и выступили с инициативой включить в этот список и столицу Урала.

"Что такое город? Это улица, проспекты? Я бы сказал, что город - это прежде всего живые люди, которые создают формы вокруг себя. В городе Екатеринбурге жители построили прекрасные здания, улицы, проспекты, благоустроили их. Но что очень важно, что в центре, в сердце города, жители построили малый, и я верю, что вскоре построят большой храм, создадут форму и обозначат, что те нравственные ценности, за которые сегодня совершается СВО, - это не просто определение закона или строчки в указах, а существенно важные вещи и принципы нашего народа и города. И поэтому в день святой Екатерины Екатеринбург вспоминает святую Екатерину и в День города благодарит ее за то, что у нас есть. Для нас это важно, мы дорожим, ценим, любим наш город и наших горожан", - сказал митрополит Евгений.

С утра храм также посетили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Они вознесли молитву за процветание родного города и здравие всех его жителей.

"То, что мы начинаем этот день именно здесь - это знаковое событие, потому что начинать день с молитвы, с почитания святой, благодаря которой был освоен наш город, который сегодня занимает важнейшее вместо среди всех городов РФ, - я уверен, что это станет новой доброй традицией празднования Дня города Екатеринбурга", - отметил Алексей Орлов.

Градоначальник также поддержал слова митрополита о том, что утренняя молитва станет "подобием приправы", которая только улучшит вкус блюда под названием "День города".

Завершился молебен причастием горожан.

Напомним, что сегодня в 17:00 митрополит также совершит в храме всенощное бдение в честь Сошествия Святого Духа на апостолов "Большой Златоуст".