16 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Зарождение новых традиций: День города начался с молитвы в центре Екатеринбурга

Сегодня Екатеринбург отмечает свой 302-й день рождения, и начинается он с божественной литургии и благодарственного молебена в храме-часовне святой великомученицы Екатерины. Ранним утром в историческом центре столицы Урала митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вознес молитву, тем самым зародив новую традицию в Екатеринбурге - каждый День города начинать с обращения к Богу.

Богослужение началось в 8:00 и продлилась почти 1,5 часа. Место было выбрано неслучайно, ведь именно эта часовня стала первым православным храмом города.

Молитва у часовни святой Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Молитва у часовни Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее члены Екатеринбургского отделения Всемирного Русского народного собора (ВРНС) отмечали, что любое торжество наши предки начинали с молитвы, и именно так сейчас делают в городах и весях, где возрождаются русские традиции. Они же и выступили с инициативой включить в этот список и столицу Урала.

Молитва у часовни Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Орлов, митрополит Евгений(2025)|Фото: Накануне.RU

"Что такое город? Это улица, проспекты? Я бы сказал, что город - это прежде всего живые люди, которые создают формы вокруг себя. В городе Екатеринбурге жители построили прекрасные здания, улицы, проспекты, благоустроили их. Но что очень важно, что в центре, в сердце города, жители построили малый, и я верю, что вскоре построят большой храм, создадут форму и обозначат, что те нравственные ценности, за которые сегодня совершается СВО, - это не просто определение закона или строчки в указах, а существенно важные вещи и принципы нашего народа и города. И поэтому в день святой Екатерины Екатеринбург вспоминает святую Екатерину и в День города благодарит ее за то, что у нас есть. Для нас это важно, мы дорожим, ценим, любим наш город и наших горожан", - сказал митрополит Евгений.

С утра храм также посетили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Они вознесли молитву за процветание родного города и здравие всех его жителей.

Алексей Орлов, Александр Андреев, митрополит Евгений(2025)|Фото: Накануне.RU

Молитва в часовне святой Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

"То, что мы начинаем этот день именно здесь - это знаковое событие, потому что начинать день с молитвы, с почитания святой, благодаря которой был освоен наш город, который сегодня занимает важнейшее вместо среди всех городов РФ, - я уверен, что это станет новой доброй традицией празднования Дня города Екатеринбурга", - отметил Алексей Орлов.

Градоначальник также поддержал слова митрополита о том, что утренняя молитва станет "подобием приправы", которая только улучшит вкус блюда под названием "День города".

Завершился молебен причастием горожан.

Молитва у часовни святой Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Молитва у часовни святой Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Молитва у часовни святой Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Молитва у часовни святой Екатерины в день Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что сегодня в 17:00 митрополит также совершит в храме всенощное бдение в честь Сошествия Святого Духа на апостолов "Большой Златоуст".

День Екатеринбурга, митрополит Евгений, Фонд святой Екатерины, Александр Андреев, часовня, Алексей Орлов, 302-летие Екатеринбурга


