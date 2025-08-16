"Добрый день, дорогой сосед. Встретимся в Москве". Путин и Трамп завершили переговоры, сделки по Украине нет

На Аляске завершилась встреча президентов США и России. По итогам трехчасовых переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп дали совместную пресс-конференцию, после чего разошлись по самолетам.

На пресс-конференции Путин выступил с небольшим историческим введением, напомнил, что Россия и Штаты разделены лишь Беринговым проливом, а по островам граница вообще пролегает лишь в 4 км. "Когда мы встретились, вышли из самолётов, я так сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым", - рассказал Путин, подчеркнув, что, по его мнению, это звучит по-доброму.

"С Аляской связана значительная часть общей истории России и США, многие позитивные события. Так, здесь и по сей день сохраняется огромное культурное наследие эпохи русской Америки: православные храмы, множество, более 700 географических названий, имеющих русское происхождение. В ходе Второй мировой войны именно на Аляске начиналась легендарная авиамагистраль для поставок боевых самолётов и другой техники по договору ленд-лиза. Это был опасный, сложный маршрут над громадными ледяными пространствами, но лётчики и специалисты двух стран делали все, чтобы приблизить победу, рисковали, отдавали свои жизни для общей победы", - напомнил Путин.

Говоря о решении украинского вопроса, Путин подчеркнул, что считает украинский народ братским и "все происходящее" это "трагедия и тяжёлая боль". Однако "события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности", поэтому "чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса".

Россия, по словам президента Путина, готова работать над установлением безопасности и для Украины, и очень надеется, что результаты переговоров с Трампом будут восприняты руководством Украины и главами европейских стран в позитивном ключе.

Также Путин заявил, что России и США есть, что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса и Арктики.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что шансы достичь мира хорошие, но на текущий момент сделки нет. "У нас были продуктивные переговоры. И первое, самое главное, наверное, – это то, что у нас неплохой, хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли, но я благодарю президента Путина и его команду за то, что вы, сидящие здесь, сделали всё необходимое для этого", - заявил Трамп.

Он намерен созвониться с главой Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"У меня с Президентом Путиным очень хорошие взаимоотношения. С Владимиром Владимировичем мы провели многие сложные встречи, хорошие встречи. Мы знаем, что фейковая ситуация о "вмешательстве России" в американские выборы… Он это прекрасно понимает, принимая во внимание его карьеру, и он знает, что это всё неправда. "Россия, Россия, Россия". Он понимает, что всё то, что было сделано, это криминальные усилия", - поделился Трамп.

Прощаясь, Путин по-английски предложил Трампу: "В следующий раз в Москве". "Очень интересное предложение. Наверное, меня будут осуждать, но я думаю, что это вполне возможно", - ответил американский лидер.