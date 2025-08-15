Эксперты «Ипатьевского клуба» оценили роль власти Костромской области в росте доходов бюджета

В Костроме на первом заседании «Ипатьевского клуба» представили различные решения, принятые в регионе для его развития в современных условиях. Их высоко оценили федеральные эксперты.

По мнению доктора экономических наук, экономиста, директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, отдельно следует отметить как в Костромской области реализуют национальные проекты. На региональном уровне, по мнению эксперта, многое зависит от национальных целей, и встроенности регионов в национальную повестку.

Говоря о Костромской области, Владимир Климанов отметил, что туризм в регионе можно развивать через известных федеральных персон, которыми богат регион.

Эксперт также высоко оценил роль губернатора и руководства региона в динамике роста в последние годы доходов областного бюджета.

«Вот статистика на душу населения в сравнении с соседними регионами. 10 лет назад и сейчас. Костромская область очень достойно выглядит. Костромская область, надо сказать, сейчас выглядит даже лучше некоторых соседей, хотя все было хуже 10 лет назад», - сказал Владимир Климанов.

Оценил экономист и усилия Сергея Ситникова и его команды по снижению госдолга области.

«Госдолг области совсем небольшой, 25 млрд рублей. И в структуре долга это только бюджетные кредиты федерального бюджета. Это, в общем, прямо скажем, правильные какие-то действия по оздоровлению региональных финансов, которые были предприняты в течение определенного периода, они, наверное, к этому результату смогли бы привести», - сказал Владимир Климанов.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», президента ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев привел данные о том, что туристический спрос на посещение Костромы и региона растёт, особенно в летний период.

«Эффективный образ региона – соединение идентичности, современного вызова и архетипа», - сказал Андрей Цепелев.

Президент Ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев подчеркнул успехи региона в развитии собственного бренда.

«У Костромы стопроцентная узнаваемость. Все знают, что есть Кострома и есть Костромская область. Вы уже в более выигрышном положении относительно других территорий. Бренд Костромы с базовой идентификацией - что это отдельный регион, что это столица субъекта, что это древний исторический город, который находится на Волге, - знают все люди. Я считаю, что базовые, стартовые предпосылки для развития бренда Костромской области хорошие. В регионе уникальная, очень красивая природа, хорошая экология, заметные сдвиги в социально-экономическом развитии», - отметил Андрей Цепелев.