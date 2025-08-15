Эксперты «Ипатьевского клуба» оценили роль власти Костромской области в росте доходов бюджета

15 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Эксперты «Ипатьевского клуба» оценили роль власти Костромской области в росте доходов бюджета

В Костроме на первом заседании «Ипатьевского клуба» представили различные решения, принятые в регионе для его развития в современных условиях. Их высоко оценили федеральные эксперты.

По мнению доктора экономических наук, экономиста, директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, отдельно следует отметить как в Костромской области реализуют национальные проекты. На региональном уровне, по мнению эксперта, многое зависит от национальных целей, и встроенности регионов в национальную повестку.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Говоря о Костромской области, Владимир Климанов отметил, что туризм в регионе можно развивать через известных федеральных персон, которыми богат регион.

Эксперт также высоко оценил роль губернатора и руководства региона в динамике роста в последние годы доходов областного бюджета.

«Вот статистика на душу населения в сравнении с соседними регионами. 10 лет назад и сейчас. Костромская область очень достойно выглядит. Костромская область, надо сказать, сейчас выглядит даже лучше некоторых соседей, хотя все было хуже 10 лет назад», - сказал Владимир Климанов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Оценил экономист и усилия Сергея Ситникова и его команды по снижению госдолга области.

«Госдолг области совсем небольшой, 25 млрд рублей. И в структуре долга это только бюджетные кредиты федерального бюджета. Это, в общем, прямо скажем, правильные какие-то действия по оздоровлению региональных финансов, которые были предприняты в течение определенного периода, они, наверное, к этому результату смогли бы привести», - сказал Владимир Климанов.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», президента ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев привел данные о том, что туристический спрос на посещение Костромы  и региона растёт, особенно в летний период.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Эффективный образ региона – соединение идентичности, современного вызова и архетипа», - сказал Андрей Цепелев.

Президент Ассоциации интернет-технологов России Андрей Цепелев подчеркнул успехи региона в развитии собственного бренда.

(2025)|Фото: Накануне.RU

«У Костромы стопроцентная узнаваемость. Все знают, что есть Кострома и есть Костромская область. Вы уже в более выигрышном положении относительно других территорий. Бренд Костромы с базовой идентификацией - что это отдельный регион, что это столица субъекта, что это древний исторический город, который находится на Волге, - знают все люди. Я считаю, что базовые, стартовые предпосылки для развития бренда Костромской области хорошие. В регионе уникальная, очень красивая природа, хорошая экология, заметные сдвиги в социально-экономическом развитии», - отметил Андрей Цепелев.

Теги: сергей ситников, ипатьевский клуб, доходы бюджета костромской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети