Астраханский порт Оля подвергся атаке беспилотников ВСУ

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что 14 августа регион подвергся очередной атаке беспилотников ВСУ.

На этот раз, отмечает глава региона, их целью стала транспортно-логистическая инфраструктура региона – Порт Оля.

"Все БПЛА подавлены РЭБ либо уничтожены. Пострадавших нет. Портовой инфраструктуре ущерб не причинен", - информировал жителей Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

Однако, в результате противодействия атакам, обломками сбитого БПЛА повреждено судно.

"По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка. Благодарю сотрудников задействованных структур за работу. Прошу всех жителей региона быть предельно осторожными и доверять лишь официальной проверенной информации", - сообщил губернатор.