Неизвестный открыл стрельбу по мечети в Швеции

Неизвестный открыл стрельбу по выходящим из мечети в шведском городе Эребру на юге страны. Верующие начали расходиться после окончания пятничного намаза, когда по ним открыли огонь. По данным шведских СМИ, по меньшей мере два человека получили ранения.

Также сообщается, что преступник скрылся и все еще находится на свободе.

Очевидцы рассказывают, что нападавший сначала произвел четыре или пять выстрелов с близкого расстояния, а потом отошел и выстрелил еще несколько раз.

Власти и полиция пока не уточняют, было ли это нападение на конкретных людей или стрелок атаковал всех прихожан без разбору.

4 февраля 2025 году в Эребру произошло одно из самых страшных в истории Швеции нападений на школу: Рикард Андерссон напал на кампус местного колледжа, застрелил десять человек и ранил шестерых, а затем покончил с собой.