Беспилотники атаковали порт Оля в дельте Волги

Беспилотники атаковали астраханский порт Оля в дельте Волги, об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы или сбиты ПВО. Пострадавших нет, портовая инфраструктура тоже уцелела.

Однако, в порту обломки сбитого беспилотника повредили судно. О степени повреждения и типе судна, имеются ли утечки топлива – губернатор не сообщил. "По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействием РЭБ, не найдены. При обнаружении просим не производить самостоятельных действий и сообщить о находке органам правопорядка", - добавил губернатор.