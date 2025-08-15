ДК "Химмаш" в Екатеринбурге могут отдать под КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудили судьбу двух знаковых для города объектов культуры — КСК "Олимп" и ДК "Химмаш". Об этом Паслер написал в своих соцсетях.

По его словам, ни один объект не принадлежит городу, но это ненадолго. Например, по культурно-спортивному комплексу "Олимп" в Компрессорном уже готовятся документы по передаче в муниципальную собственность. Благодаря этому, учреждение удастся сохранить, как и детские секции, которые в нем организовали.

Что же касается судьбы ДК "Химмаш" — сейчас рассматривается возможность обновить его в рамках комплексного развития территории (КРТ).

"Считаю этот вариант самым оптимальным. Сейчас перед городом стоит задача — объявление торгов на право КРТ, всё для сохранения социальной функции ДК", — пояснил Паслер.

На этой неделе возле ДК "Химмаш" заметили работающий экскаватор. Местные жители сразу выразили опасения, что это очередной снос "втихую", без соответствующего разрешения. Однако в мэрии поспешили успокоить горожан, заверив, что разрешения на снос не давали, а проводимые работы — это наведение порядка во внутренних помещениях собственником.