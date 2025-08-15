Избили, выкололи глаза и заживо сожгли. Двух жителей Режа отправили в колонию за убийство незнакомца

Свердловский областной суд вынес приговор двум жителям города Реж Георгию Усольскому и Леониду Тарасюку 2003 и 2004 годов рождения. Обоих признали виновными в жестоком убийстве незнакомца (пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ) 18 января 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, все произошло у входа в бар по ул. Трудовая, где пили осужденные. Выйдя под утро, они вступили в конфликт с незнакомцем, заступившимся за другого мужчину, к которому и виновных возникли претензии. Сначала Усольский повалил мужчину на землю, после чего фигуранты на протяжении часа избивали его ногами и руками по лицу, голову и грудной клетке.

Усольский также разбил о голову незнакомца бутылку, после чего взял складной нож у Тарасюка и не менее 15 раз метнул его в голову и тело своей жертвы. Затем он силой провел лезвием по шее мужчины, теменно-затылочной области и предплечью, и в конце нанес по удару ножом в его правый и левый глаз.

Понимая, что избитый все еще жив, соучастники преступления оттащили его к гаражам, накрыли досками и подожгли. Дождавшись, когда пламя распространится, они удалились.

Экспертиза установила, что смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате обширной резаной раны в теменно-затылочной области, которая сопровождалась обильным кровотечением.

Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, найти преступников удалось довольно быстро.

"Жестокое убийство удалось раскрыть "по горячим следам" после тщательного анализа видеозаписей с уличных камер видеонаблюдения. Оба подозреваемых ранее не судимы. Первый из них - молодой человек, 2004 г.р., работал продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, второй – 2003 г.р., комплектовщиком на складе коммерческого предприятия. После задержания оба фигуранта были заключены под стражу", - отметил полковник Горелых.

В СКР рассказали, что помимо судебно-медицинской, молекулярно-генетической, биологической и криминалистической, также была проведена и психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемых. Она показала, что оба здоровы и могут осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В связи с этим, основания для применения в отношении них принудительных мер медицинского характера отсутствуют.

Уже на суде Усольский полностью признал свою вину, в то время как Тарасюк лишь частично, заявив, что у него не было умысла убивать мужчину.

Свердловский областной суд назначил: