МЧС: Сотрудники завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуированы

Сотрудников завода "Эластик" в Рязанской области эвакуировали после возгорания в цеху. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что угрозы жилому сектору нет. Предварительно, пять человек погибли. Количество пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.

По данным источника РЕН ТВ, число пострадавших при взрыве в пороховом цеху завода составляет 98 человек.

После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, сообщили в СУСК по региону.

Взрыв произошел сегодня утром в поселке Лесной в Шиловском районе. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено. Пожарные тушат возгорание в одном из складов. На место выехал губернатор региона Павел Малков.