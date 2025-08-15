МЧС: Сотрудники завода в Рязанской области, где произошел взрыв, эвакуированы
Сотрудников завода "Эластик" в Рязанской области эвакуировали после возгорания в цеху. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что угрозы жилому сектору нет. Предварительно, пять человек погибли. Количество пострадавших уточняется, добавили в ведомстве.
По данным источника РЕН ТВ, число пострадавших при взрыве в пороховом цеху завода составляет 98 человек.
После ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, сообщили в СУСК по региону.
Взрыв произошел сегодня утром в поселке Лесной в Шиловском районе. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. Здание цеха полностью разрушено. Пожарные тушат возгорание в одном из складов. На место выехал губернатор региона Павел Малков.