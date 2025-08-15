В Екатеринбурге задержали мошенника, похитившего 3 млн у пенсионерки из Петербурга

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в хищении миллионов рублей у петербургской пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 августа в полицию Выборгского района поступило заявление от 86-летней женщины о хищении денег. По ее словам, в парадной дома неизвестный под предлогом декларирования средств убедил отдать ее сбережения в сумме 3 млн рублей.

Силовики приступили к розыску мошенника и вышли на его след в Екатеринбурге. В итоге вечером 13 августа у дома по улице Бахчиванжи в столице Урала сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего свердловчанина, подозреваемого в причастности к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас проводится расследование.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был вынесен приговор за мошенничество в отношении пенсионеров. Так называемый "курьер", похитивший у них десятки миллионов рублей, ближайшие годы проведет в колонии.