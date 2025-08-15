На Урале девушка погибла под колесами своего же автомобиля

В свердловском поселке Шаля 30-летнеяя владелица "Нивы" погибла под колесами своего же автомобиля. О деталях трагедии сообщает Госавтоинспекция по Свердловской области.

Инцидент произошел вчера - 14 августа. По предварительным данным, водитель пыталась сесть в машину, которую предварительно оставила на участке с уклоном без включенного стояночного тормоза. В этот момент автомобиль начал движение, наехал на женщину и съехал в кювет. В результате автовладелец получила тяжелые травмы.

Прибывшие на место аварии медики экстренно госпитализировали пострадавшую, однако, несмотря на все принятые меры, спасти ее не удалось.

Сотрудники полиции собрали вещественные доказательства и опросили очевидцев. В настоящее время устанавливаются все детали случившегося.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при эксплуатации транспортных средств. Особое внимание следует уделять фиксации автомобиля на стоянке, особенно на участках дороги с уклоном. Оставление транспортного средства без включенного стояночного тормоза создает реальную угрозу жизни и здоровью как владельца автомобиля, так и окружающих.