"Отпуск в один шаг": в Екатеринбурге открылся VII фестиваль "Атмофест"

В пятницу, 15 августа, в Екатеринбурге состоялось открытие VII фестиваля ландшафтного дизайна "Атмофест".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, темой фестиваля в этом году стал "Отпуск в один шаг", которая объединила 10 садов. Каждый из них символизирует разные виды отдыха. Зеленую зону украсили пирс, сцена на воде, солярий и амфитеатр, также на площадке фестиваля создали новые освещение, дорожно-тропиночную сеть, тротуар с ограждением и велодорожки.

На локации пройдет множество лекций, мастер-классов и других познавательных и развлекательных мероприятий. Изучить программу можно на сайте "Атмофеста".

Ранее сообщалось, что на время подготовки и проведения фестиваля "Атмофест" в Екатеринбурге на 20 дней ограничат движение транспорта по улице Гражданской.