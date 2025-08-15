Сеть ресторанов быстрого питания Subway в России сменит название

Сеть ресторанов быстрого питания Subway в России объявила о ребрендинге – теперь сеть будет называться Subjoy и частично сохранит узнаваемый стиль и цветовую гамму прежнего бренда. В управляющей компании сети сообщили, что ребрендинг пройдет в несколько волн и затронет 140 точек по всей стране.

"В июне 2024 года международный франчайзор Subway International B.V. проинформировала российских франчайзи сети ресторанов Subway о прекращении поддержки торговой марки Subway на территории России и о предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии", - говорится в сообщении УК.

"Ребрендинг будет поэтапный. Смена айдентики в 140 ресторанах произойдет в течение ближайших 30 дней, смена вывески в 100 ресторанах до 30 сентября, все остальные изменения ресторанов быстрого обслуживания будут проходить до конца года", - сообщил представитель управляющей компании.

В компании объясняют выбор названия: "Слово "joy" в названии нового бренда Subjoy ассоциируется с удовольствием, радостью и эмоциями <…> А новая суть бренда звучит так — "всегда хорошая идея" (у оригинального франчайзи слоган "Ешь свежее!" – прим. ред.), так как сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой — хорошая идея в любой ситуации".