15 Августа 2025
Образование В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

В Краснодарском крае заявили о большом дефиците учителей

Краснодарский край испытывает серьезную нехватку педагогических кадров. Особенно большая потребность ощущается в учителях начальных классов, русского языка и литературы, математики и иностранных языков. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу краевого министерства образования и науки.
В регионе почти 800 тыс. школьников. Для решения проблемы переполненности школ в 2025 намечено открытие 12 новых. Вот только где взять для них учителей? Самая острая нехватка педагогов в самом Краснодаре, Горячем Ключе, Динском, Красноармейском и Темрюкском районах. Там пытаются разными способами привлечь учителей в школы.

В регионе, как и везде в России, огромная перегрузка учителей при мизерной зарплате. Конкретных цифр в ведомстве не назвали, но в 2023 году средняя нагрузка на одного учителя только в младшей школе не была чрезмерной, хотя и повышенной. А в целом - более полутора ставок на учителя. Притом что средняя зарплата педагогов лишь по итогам 2025 года достигнет, как ожидают власти, 67 тыс. рублей. Это значит, что за одну ставку учитель получает всего около 35 тыс. на руки. При таком вознаграждени за труд удивляться нехватке учителей не приходится. Такое положение практически во всех регионах страны.

"Такая ситуация неизбежно приводит к истощению, потере мотивации и, как следствие, к снижению качества преподавания. Выгоревшие учителя... в конечном итоге теряют интерес к своей работе. И на фоне этого учителя получают денег на уровне дворников. И это - факт. Настолько у нас в государстве ценят труд учителя", - пишет KubanPress.

Накануне стало известно, что педагоги массово увольняются из-за низкой оплаты, перегрузок, неуважения к ним. Учителя устали от бесконечных нововведений и бессмысленных требований. Педагоги старшего возраста чаще увольняются из-за неуважения к профессии педагога в обществе, а молодые - из-за неуважения со стороны руководства и ненормальной психологической атмосферы в школе. 72% учителей увольняются уже в первые два года работы.

Теги: учителя, школа, образование


