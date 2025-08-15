Две трети молодежи хочет работать в крупной корпорации, только четверть - в госорганизациях

66% опрошенных "зумеров" (родившиеся в 1997-2012 гг.) хотели бы работать в крупной корпорации, 45% - в среднем бизнесе и только 25% назвали госорганизации. Такие результаты получены в ходе опроса более 2 тыс. молодых людей, проведенного консалтинговой компанией get experts и ВШЭ.

Почти половина (47%) заявили о предпочтительности сферы ИТ. Среди других отраслей: образование и наука (33%), медиа и СМИ (33%), культура и искусство (32%), банковская система и финансы (28%). При этом медицину упомянули лишь 7%. Среди отделов внутри компаний, в которых хотелось бы работать, чаще всего называли маркетинг и рекламу (42%), ИT (32%), стратегию и консалтинг (30%), управление персоналом (29%), науку и исследования (27%), продажи и развитие бизнеса (26%). Интересно, что бухгалтерию и финансы упомянули лишь 12%, производство и технологии - 12%, а юриспруденцию - 8%.

Для половины (48%) респондентов непринципиально, в компании какого типа работать. Среди другой половины 25% назвали российское представительство международной компании, 18% - российскую, а 9% хотели бы уехать за границу.

Еще одно желание молодежи - работать в компании с громким брендом. Этого хотели бы 62%.