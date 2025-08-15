15 Августа 2025
Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

В Костроме создали площадку экспертного диалога - «Ипатьевский клуб»

В Костроме сегодня стартовала работа экспертного Форума под эгидой АНО «Центр социальных исследований «Ипатьевский клуб», передает корреспондент Накануне.RU. Тема мероприятия: Костромская область 2025: экспертный фокус. Тенденции и перспективы развития.

В ходе торжественной церемонии открытия форума губернатор Костромской области Сергей Ситников напомнил, что ранее предложил высказать предложения о развитии области. Жители региона активно участвовали в этой акции - на данный момент уже поступило более тысячи предложений.

Глава региона напомнил, что Костромская область, несмотря на непростые времена, имеет большой опыт в разчитии социальных практик и управленческих решений.

«Еще 10 лет назад актуальными были вопросы строительства дорог, газификации, которая шла мимо, отсутствие медицинской помощи, нехватки мест в садиках и школах. Сегодня таких проблем нет», - сказал Сергей Ситников.

(2025)|Фото: Накануне.RU

В последние годы в условиях санкций и международного давления регион активно развивается. Среди успешных примеров последнего времени – запуск «Ласточек» между Москвой и Костромой, обновление автобусного транспорта, реализация нацпроектов.

«Я предлагаю участникам «Ипатьевского клуба» заглянуть на 10-15 лет вперёд. В регионе есть люди, которые могут принимать решения», - сказал Сергей Ситников.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Замруководителя управления мониторинга и анализа администрации президента России Алексей Семёнов в своём обращении к участникам форума отметил, что представительство мероприятия весомое.

На заседании состоялось оглашение хартии «Ипатьевского клуба». Документ обозначает, что это клуб создаётся для объединения экспертов, которые будут вырабатывать предложения по развитию Костромской области. Участники форума отмечали, что успешное развитие региона невозможно без синергии интеллектуальных сил, глубокой аналитики, проработки инновационных идей.

(2025)|Фото: Накануне.RU

«Ипатьевский клуб» - это значимая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных путей развития регионов в условиях быстро меняющегося мира, пространство для обмена опытом и поиска новых решений, которые помогут Костромской области гибко адаптироваться к вызовам и эффективно использовать открывающиеся возможности.

Инициатором создания клуба выступил губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он объединит федеральных и региональных экспертов в сфере экономики, культуры, социологии, политологии и государственного управления.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Еще одна задача «Ипатьевского клуба» - активно способствовать популяризации интересов Костромской области в масштабах федеральной кооперации, формируя позитивный образ как культурно богатого и перспективного регионального центра. Это позволит укрепить имидж области, повысит её привлекательность для инвесторов и туристов. Кроме того, клуб создаёт модель экспертного взаимодействия и стратегического планирования, которая может быть масштабирована и применена в других регионах России, становясь примером для формирования комплексных и адаптивных подходов к развитию территорий по всей стране.

Теги: сергей ситников, ипатьевский клуб, эксперты, форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

