15 Августа 2025
Спорт Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба АО &quot;Святогор&quot;

В Красноуральске открылся обновленный городской стадион "Молодость"

В Красноуральске состоялось торжественное открытие обновленного городского стадиона "Молодость". Проектные работы этого социально значимого объекта профинансировало АО "Святогор".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, после получения положительного заключения государственной экспертизы проектная документация был передана в администрацию Красноуральска. Средства на реализацию проекта в размере 73 млн рублей были выделены в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в ГО Красноуральск".

Городской стадион был построен в 1937 году, в последний раз его ремонтировали еще в 1970-х годах. За полвека состояние футбольного поля, трибун и ограждения пришло в негодность. Реконструкция "спортивного сердца" Красноуральска заняла два года, работы велись на площади 8 тысяч квадратных метров. АО "Святогор" взяло на себя затраты на обновление зрительских трибун, ограждающих конструкций и благоустройство территории.

Открытие после реконструкции городского стадиона "Молодость" в Красноуральске(2025)|Фото: пресс-служба АО "Святогор"

"Первый этап реконструкции подарил жителям ледовую арену "Молодость". А сегодня в Красноуральске открывается современная благоустроенная многофункциональная спортивная площадка. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис, ключевые дисциплины легкой атлетики и многие другие виды спорта отныне будут широко доступны жителям города. Благодарю всех, кто принял участие в реализации проекта. Уверен, что жители по достоинству оценят возможности обновленного стадиона", - заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Денис Паслер на открытии после реконструкции городского стадиона "Молодость" в Красноуральске(2025)|Фото: пресс-служба АО "Святогор"

Сегодня под навесом могут с комфортом разместиться 1 тысяча 700 зрителей, в том числе маломобильных – для данной категории любителей спортивных состязаний предусмотрен пандус и подиум в центральной части трибун. На втором ярусе предусмотрена радиорубка, из которой будет осуществляться управление табло и радиосвязью на стадионе.

Спортивное ядро объекта включает несколько площадок, на которых могут проводиться соревнования по видам спорта. Центральную часть стадиона занимает большое футбольное поле площадью 105 х 62 м с искусственным покрытием. По периметру пролегли четыре беговые дорожки протяженностью 400 м. На дистанции 100 м – шесть дорожек. С одной стороны поля разместился сектор для толкания ядра, с другой – прыжковая яма.

Открытие после реконструкции городского стадиона "Молодость" в Красноуральске(2025)|Фото: пресс-служба АО "Святогор"

Для пляжных видов спорта – футбола и волейбола – оборудована площадка 40 х 30 м. На территории, отсыпанной мелким песком, могут быть установлены футбольные ворота, а во время игры в пляжный волейбол будут монтироваться стойки для сетки.

Для любителей большого тенниса сделана спортивная площадка 34 х 16 м, уложено искусственное покрытие и выполнена необходимая разметка. Здесь также могут проводить время любители бадминтона.

Открытие после реконструкции городского стадиона "Молодость" в Красноуральске(2025)|Фото: пресс-служба АО "Святогор"

Отдельное пространство с искусственным покрытием площадью 30 х 20 м предусмотрено для занятий баскетболом. Для удобства спортсменов здесь смонтированы баскетбольные кольца на передвижных фермах – в случае необходимости они отодвигаются в сторону.

Территория стадиона в темное время суток освещается с помощью четырех мачт. По всему периметру спортивного сооружения установлено новое ограждение, на объекте установлена система видеонаблюдения. При входе расположены административные модульные здания администрации, охраны и санузлы, в том числе для маломобильных категорий граждан.

Открытие после реконструкции городского стадиона "Молодость" в Красноуральске(2025)|Фото: пресс-служба АО "Святогор"

В расписании работы городского стадиона будет отведено время как для занятий организованных групп воспитанников спортивной школы Дворца спорта "Молодость", так и для свободного посещения любителями активного отдыха. Реконструкция объекта проводилась в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

