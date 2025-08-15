Жители Балтийска сообщили о якобы работе ПВО

Жители Балтийска Калининградской области сообщили, что в городе минувшей ночью была активирована система ПВО, пишет Baza.

Предполагается, что велась стрельба по воздушным целям. По информации телеграм-канала, в Балтийске также звучал сигнал тревоги.

В то же время сообщается, что в городе могут проходить учения, об этом писал официальный печатный орган Минобороны России газета «Красная Звезда». Представители местных властей не давали комментариев.

В Балтийске расположена Балтийская военно-морская база Балтийского флота — крупнейшая база ВМФ России на Балтийском море.

Отметим, Калининградская область за время СВО еще ни разу не подвергалась атаке ВСУ.