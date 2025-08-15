Квартальный охват Telegram в России превысил 100 млн пользователей - аналитика

Telegram стал первым мессенджером, чей квартальный охват в России превысил 100 млн уникальных пользователей. Во втором квартале 2025 года Telegram обошел по этому показателю WhatsApp*, пишет Forbes со ссылкой на подсчеты МТС AdTech.

Аналитики отмечают, что Telegram чаще, чем WhatsApp* установлен сразу на нескольких устройствах, что затрудняет аналитический подсчет внешнему наблюдателю. Еще одна особенность мессенджера – его все чаще используют для получения новостей.

По данным МТС AdTech, 62% пользователей используют Telegram ежедневно, 90% заходят в мессенджер регулярно в течение месяца, тогда как в WhatsApp* 67% аудитории пользуются мессенджером ежедневно и 92% периодически в течение месяца. Только 8% пользователей используют Telegram реже, чем раз в месяц.

Примечательно, что за год количество пользователей Telegram выросло на 26%, увеличившись почти на 20 млн человек, в то время как аудитория WhatsApp* осталась практически на прежних значениях, говорят в МТС.