Лавров прибыл на Аляску в кофте с надписью "СССР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в кофте, на которой под черным жилетом угадывается надпись "СССР".

Кадры с главой МИД РФ, который выходил из автомобиля возле гостиницы в Анкоридже, опубликовал Telegram-канал "Известий".

Ранее Кремль огласил состав российской делегации и программу саммита Владимир Путин-Дональд Трамп на Аляске. Там также добавили, что встреча президентов начнется 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Программа переговоров уже согласована. Затем пройдут переговоры в формате "5 на 5", беседа продолжится за завтраком.