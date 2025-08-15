15 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Участники урбан-тура посетили жилой квартал "Атома" в Екатеринбурге

Организаторы форума недвижимости "Движение" анонсировали выпуск урбан-бука – сборника кейсов по благоустройству общественных пространств на территории жилых домов. В сборник войдут лучшие жилые кварталы Екатеринбурга. Их девелоперы из разных городов России посетили в рамках урбан-туров. Среди них жилой квартал "Дискавери резиденс", построенный компанией "Атомстройкомплекс".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в августе архитекторы компании провели экскурсию по нему для трех десятков иногородних коллег. Организаторы урбан-тура выбрали для посещения "Дискавери резиденс", чтобы показать, как на Урале работают с благоустройством придомовой территории: двор не заполняет пустоты между домами, а формирует образ жизни. В этом проекте реализована концепция "город-сад", которая подразумевает создание закрытого и многофункционального пространства с ландшафтным озеленением на стилобатной части комплекса.

Жилой квартал &quot;Дискавери резиденс&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Несмотря на расположение комплекса в центре города, архитекторам удалось успешно интегрировать проект в окружающее пространство, во многом благодаря комфортному сочетанию жилых башен и невысоких коммерческих зданий по периметру квартала. Архитектурные решения полноценно реализуют свой потенциал, не мешая друг другу: сочетаются внутренняя дворовая среда, эксплуатируемая кровля, видовые террасы и прогулочная зона вдоль квартала.

Урбан-тур международного форума &quot;Движение&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Мы руководствовались принципом: функциональность и повседневный комфорт важнее новаторства ради новаторства. К красоте здания или лобби привыкают, а вот функциональные неудобства остаются неудобными всегда. Поэтому нашей целью было сделать повседневную жизнь максимально удобной и логичной. Например, на прилегающей пешеходной зоне, которая уже стала точкой притяжения микрорайона, разделены пешеходные и транспортные потоки, предусмотрены зоны отдыха, где установлены скамейки. Технические моменты, такие как зоны разгрузки, мусорные камеры, въезды в квартал, вынесены в закрытый паркинг и не портят внешний вид", - рассказал директор проектной мастерской ИКП "Атом" Андрей Шушлебин.

Урбан-тур международного форума &quot;Движение&quot; в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Участники тура также оценили высокий уровень защищенности и цифровизации проекта: многоуровневую систему безопасности с видеонаблюдением во дворах, лифтах и паркинге, системы защиты от протечек, мобильное приложение для управления "умным домом".

Составленный по итогам образовательной программы сборник получат все участники урбан-тура.

Теги: Атом, квартал, урбан-тур, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

