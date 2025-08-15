Приняты полумеры: В Аромашево снесли только половину аварийного дома

В тюменском Аромашевском районе аварийный дом снесли только наполовину. На это обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По данным СК, в соцмедиа описана ситуация о полусносе аварийного дома. Якобы без соответствующего уведомления была снесена половина аварийного здания, при этом во второй части продолжает проживать семья. Оставшаяся часть дома может развалиться в любой момент.

Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тюменской области Александру Кублякову отчитаться о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.