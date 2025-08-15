При ночной атаке на Курск погиб человек, еще 12 пострадали

Количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Курск увеличилось до 12, об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Девять человек находятся в областной больнице, еще трое 3 лечатся амбулаторно. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибла женщина.

Ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в Курске, начавшийся пожар охватил четыре этажа. Сейчас возгорание уже ликвидировано. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Хинштейн уточнил, что всего повреждены 11 домов и три социальных объекта, передает ТАСС.

Накануне в Белгороде власти обязали работодателей по максимуму перевести сотрудников на дистанционку на ближайшие два дня. Такое решение было принято после массированной атаки беспилотников на город.