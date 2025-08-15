С 1 сентября в России изменятся правила медосвидетельствования водителей

В России с 1 сентября вступает в силу новый порядок медицинского освидетельствования на опьянение.

Среди новшеств – интервал между двумя продувами алкотестера увеличится с 15-20 минут до 15-25 минут. Сдать мочу на анализ можно будет в течение получаса после направления на химико-токсикологическое исследование, а если это время будет превышено, то придется сдавать кровь.

В направлениях теперь обязательно будет указываться какие препараты и лекарства принимал обследуемый. Кроме того, медучреждения обязаны будут хранить биоматериалы три месяца, а электронные записи масс-спектров – пять лет, передает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова.

Отказ от прохождения медосвидетельствования по-прежнему грозит штрафом в 45 тыс. руб. и лишением прав на срок до двух лет.

Ранее в ГАИ заявили, что увеличение штрафов за нарушение ПДД принесло свои плоды – в России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений правил – на 7,5% по сравнению с прошлым годом. Но в абсолютных числах цифра все равно очень большая – 106,2 млн дел об административных нарушениях возбудили сотрудники ГАИ за первые шесть месяцев 2025 года.

Немного снизилось число пойманных нетрезвыми за рулем (-2,7%) и отказавшихся от освидетельствования (-1,9%).

Эксперты считают, что экономические факторы – повышение штрафов и снижение скидки при их быстрой оплате – сделали свое дело. Напомним, в среднем штрафы увеличились в полтора раза, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине и т. д.

Впрочем, ряд экспертов считает, что слепо доверять обобщенной статистике по России нельзя – в некоторых регионах, например, сократили число камер фиксации нарушений, за счет чего и могла измениться статистическая картина.