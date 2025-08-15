15 Августа 2025
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мишустин экстренно возвращается в Москву на время отсутствия Путина

Председатель российского правительства Михаил Мишустин – второе лицо государства – экстренно вернулся из поездки в Киргизию в Москву в связи с отъездом президента и ключевых членов кабинета министров в США на переговоры, передает "Интерфакс".

В Киргизии Мишустин участвовал в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

"Вместе с тем, прошу меня извинить - мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит - с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа", - сказал Мишустин, завершая свою речь на заседании ЕМПС.

Вероятно, что саммит Путин-Трамп на Аляске был организован довольно внезапно, поэтому и пересёкся с отъездом из страны не только премьер-министра, но и спикера Госдумы Вячеслава Володина (тот уехал в Северную Корею с официальным визитом). Впрочем, третье лицо государства – спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко – находится в стране, накануне она посетила Севастополь.

Теги: михаил мишустин, владимир путин, официальный визит


