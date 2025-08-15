Таможня: импорт иномарок в Екатеринбург вырос почти в три раза

С начала 2025 года екатеринбургские таможенники оформили ввоз более 260 легковых автомобилей для личного пользования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, это почти в три раза выше показателя импорта за аналогичный период прошлого года. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 220 млн рублей. А сумма утилизационного сбора превысила 42 млн рублей.

"При этом 60% из этого количества составляют автомобили из Китая – их импорт вырос более чем в пять раз. Пик поставок пришелся на июнь. Доля ввезенных машин из Грузии составляет 18%, рост в три раза", - отметил и.о. начальника Екатеринбургской таможни Дмитрий Шишкин.

Ранее сообщалось, что количество посылок из Китая в Екатеринбург за год увеличилось в 1,5 раза.